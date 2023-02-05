Врач перечислила семь шагов к здоровому образу жизни

Первый месяц нового года стремительно пролетел, однако не все ещё оправились после праздников. Как отметила врач-эндокринолог клиники МЕДСИ на Ленинской Слободе Анна Шабалина, сейчас самое время поменять образ жизни и начать свой путь к здоровью, лёгкости и стройности. В беседе с Лайфом она перечислила семь простых шагов, которые в этом помогут. Эксперт отметила, что каждые две-три недели нужно переходить к следующей ступени и делать это в комфортном для себя темпе, а главное — поверить в свои силы.

Увеличьте физическую нагрузку

Разнообразие активности благоприятно сказывается на настроении и помогает сбросить лишний вес. Для этого вовсе не обязательно записываться в тренажёрный зал: можно сходить на танцы, провести день с семьёй на скалодроме, покататься на лыжах или коньках. Активность должна быть повседневной, а потому эксперт советует много ходить и выбирать лестницу вместо поездки на лифте.

Добавьте растительную клетчатку в рацион

Нужно включить овощи и зелень в каждый приём пищи. Контролировать размер порции можно с помощью метода тарелки или ладони. А ещё следует хранить свежие овощи в холодильнике на видном месте.

Высыпайтесь

По словам Шабалиной, качественный и продолжительный сон поможет избежать "заедания" плохого настроения. Спать нужно не менее семи-восьми часов. Не забывайте, что в это время организм расходует калории. А чтобы быстро заснуть, нужно за два-три часа до отдыха убрать телефон, выключить телевизор, а также не пить кофеинсодержащие напитки и алкоголь. Последний приём пищи должен быть за три часа до сна, но не позднее 20:00. На ночь рекомендуется выключить свет и проветрить спальню.

Не храните сладкое дома

Чтобы избежать соблазна, нужно избавиться от разных лакомств и заменить их свежими фруктами или ягодами. А ещё рекомендуется отказаться от сладких напитков — соков, газировок и компотов. В чай и кофе следует перестать добавлять сахар и топинги. А водный баланс нужно восполнять чистой водой.

Откажитесь от лишних перекусов

Есть нужно только в моменты голода. Как объяснила врач, выпить капучино с конфетами или печеньем иногда можно, но это не должно быть ежедневной привычкой. Это поможет сократить суточную калорийность на 300 ккал. Если же без перекуса никак, то можно съесть овощи или белковые продукты.

Начните прислушиваться к себе

Спрашивайте себя: "А голоден ли я?" Дело в том, что люди часто переедают из-за негативных эмоций, усталости и "за компанию". Врач советует отказаться от просмотра телевизора или пользования смартфоном во время приёма пищи, ведь из-за этого труднее контролировать чувство насыщения. Рекомендуется отслеживать, что и в каком количестве вы едите.

Готовьте сами

Так будет легче отдавать предпочтение полезным продуктам и контролировать порции. Причём не нужно изощряться: запекайте, тушите или готовьте на пару. Если нет времени и возможности, то можно покупать в кафе и ресторанах здоровые блюда. И ещё: не нужно доедать порцию при чувстве сытости. Также Шабалина посоветовала просить подавать отдельно заправки к салату, чтобы контролировать объём и калорийность порции.