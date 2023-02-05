В Артёмовске идут бои "за каждую лестничную клетку"
Пригожин сообщил об ожесточённых боях в северной части Артёмовска
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в северной части Артёмовска продолжаются ожесточённые бои. Соответствующее сообщение опубликовала его пресс-служба.
"ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артёмовска идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно, приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", — отметил Пригожин.
Ранее Лайф сообщал, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с журналистами попал под обстрел ВСУ в Запорожской области. В результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС / Андрей Рубцов