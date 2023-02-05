В Артёмовске идут бои "за каждую лестничную клетку"

"ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артёмовска идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно, приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", — отметил Пригожин.