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5 февраля, 08:31

В Артёмовске идут бои "за каждую лестничную клетку"

Пригожин сообщил об ожесточённых боях в северной части Артёмовска

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в северной части Артёмовска продолжаются ожесточённые бои. Соответствующее сообщение опубликовала его пресс-служба.

"ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артёмовска идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно, приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", — отметил Пригожин.

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Ранее Лайф сообщал, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с журналистами попал под обстрел ВСУ в Запорожской области. В результате инцидента никто не пострадал.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин

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