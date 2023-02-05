В Раде назвали имя возможного главы Минобороны Украины, который сменит Резникова

Новым министром обороны Украины может стать нынешний руководитель главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, тогда как нынешний глава ведомства Алексей Резников займёт другой пост. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в телеграм-канале.

"Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Мне кажется, он является эффективным на своей должности сейчас, но как есть", — отметил Железняк.

А вот нынешний глава Минобороны Алексей Резников может перейти в Министерство стратегических отраслей промышленности, где без должности рискует остаться действующий руководитель ведомства Павел Рябикин. Также Рада может утвердить Игоря Клименко и Василия Малюка в качестве глав МВД и СБУ соответственно.