В Минобороны КНР сочли чрезмерной реакцией атаку США на китайский аэростат

В Китае сочли чрезмерной реакцией применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата. Об этом заявили в Министерстве обороны КНР.

"США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией", — сказано в публикации ведомства в соцсети WeChat.