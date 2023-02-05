В Минобороны КНР сочли чрезмерной реакцией атаку США на китайский аэростат
В Китае сочли чрезмерной реакцией применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата. Об этом заявили в Министерстве обороны КНР.
"США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией", — сказано в публикации ведомства в соцсети WeChat.
В китайском Минобороны указали, что Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия. В ведомстве также выразили решительный протест из-за деятельности Штатов.
Ранее Лайф сообщал, что в небе над Южной Каролиной ВВС США по поручению президента Джо Байдена сбили китайский аэростат. Об этом рассказал министр обороны страны Ллойд Остин. По его словам, китайский зонд использовался для наблюдения за американскими стратегическими объектами. МИД Китая выразил протест против действий США.
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