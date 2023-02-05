Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф умер на 80-м году жизни

В возрасте 79 лет в больнице в Дубае умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф. Об этом сообщил телеканал Geo News, ссылаясь на представителей семьи экс-лидера.

Мушарраф в Американском госпитале Дубая лечился от амилоидоза — заболевания, при котором происходит сбой обмена веществ. Под присмотром медиков он был ввиду осложнения недуга.

Первез Мушарраф родился 11 августа 1943 года в Дели, Британская Индия. В 1947 году он переехал вместе с семьёй в город Карачи. Мушарраф участвовал в индо-пакистанских конфликтах в 1965 и 1971 годах. В 1991-м ему присвоили звание генерала, а в 98-м он возглавил Генеральный штаб, а затем получил пост председателя Объединённого комитета начальников штабов и стал главнокомандующим армией Пакистана.

В 1999 году Мушарраф пришёл к власти после переворота и смещения премьера Наваза Шарифа. Полномочия президента Пакистана сроком на пять лет он принял в июне 2001 года. При этом он сохранил за собой должности главы исполнительной власти и ВС. В октябре 2007-го Мушарраф победил на выборах президента, но Верховный суд не подтвердил легитимность, так как он продолжал совмещать гражданскую и военную должности. Потом Мушарраф сменил судей, которые в дальнейшем признали его главой Пакистана. А 18 августа 2008-го он под угрозой импичмента ушёл в отставку и эмигрировал в Британию.