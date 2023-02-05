"Не водочная страна": Эксперт назвал алкоголь, который больше всего пьют в России

Несмотря на стереотипы о том, что россияне из всех алкогольных напитков предпочитают водку, это уже давно не соответствует действительности. На первое место вышло пиво, заявил РИА "Новости" директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

"Мы давно пивная страна, а не водочная, хотя продолжаются эти мифы. У нас за год выпивается не меньше двенадцати миллиардов литров алкогольной продукции, из них не меньше восьми миллиардов литров — пива и пивной продукции", — отметил он.

По словам эксперта, производство пива в России росло с 1995 года, когда в стране появились иностранные компании. Примечательно, что 15 лет назад россияне потребляли гораздо больше пива, нежели сейчас, однако ныне падение рынка закончилось, ситуация стабилизировалась. Лидерство пива по продажам среди алкогольных напитков фиксируют и в системе сервисов "Контур.Маркет". Так, за январь 2023 года из всего проданного спиртного 55% — пиво.