Психолог объяснил, как решить проблему

Чтобы решить проблему, нужно обучиться навыкам, которыми в детстве не владел. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказал психолог-консультант Алексей Маслов.

"Речь может идти об отсутствии навыка верить в себя, взаимодействовать со значимыми другими и так далее", — подчеркнул специалист.

По его словам, в таком случае психолог становится тренером, с помощью которого пациент осваивает эти навыки, а потом применяет их на практике. Нередко на сеанс человек приходит уже с решённой проблемой, но не осознаёт этого. И тогда специалист помогает данное состояние зафиксировать, рассказал Маслов.