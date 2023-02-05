Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина, после которого Зеленский "вернулся в офис"

"Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент — спустя три-четыре часа с начала встречи — я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даёте мне слово, что не убьёте Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского", — отметил Бенет.