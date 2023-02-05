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5 февраля, 06:09

Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина, после которого Зеленский "вернулся в офис"

Экс-премьер Израиля Бенет: Путин обещал мне не устранять Зеленского

Бывший премьер Израиля Нафтали Бенет в интервью с журналистом Ханохом Даумом вспомнил своё общение с президентом России Владимиром Путиным в марте 2022 года, в ходе которого глава РФ заверил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не угрожает физическая расправа.

"Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент спустя три-четыре часа с начала встречи я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даёте мне слово, что не убьёте Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского", — отметил Бенет.

После завершения встречи Бенет позвонил Зеленскому и заявил, что ему ничего не угрожает, после чего лидер Незалежной вернулся в офис, откуда записал видеообращение и заметил, что ничего не боится.

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ТАСС / Евгений Биятов / POOL

Артур Белкин

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