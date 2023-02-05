Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина, после которого Зеленский "вернулся в офис"
Экс-премьер Израиля Бенет: Путин обещал мне не устранять Зеленского
Бывший премьер Израиля Нафтали Бенет в интервью с журналистом Ханохом Даумом вспомнил своё общение с президентом России Владимиром Путиным в марте 2022 года, в ходе которого глава РФ заверил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не угрожает физическая расправа.
"Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент — спустя три-четыре часа с начала встречи — я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даёте мне слово, что не убьёте Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского", — отметил Бенет.
После завершения встречи Бенет позвонил Зеленскому и заявил, что ему ничего не угрожает, после чего лидер Незалежной вернулся в офис, откуда записал видеообращение и заметил, что ничего не боится.
Как ранее рассказывал Лайф, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "консенсусе" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что переданное Западом оружие ВСУ не будут применять для атаки России.
Новости
Ди Каприо будет продюсером фильма по роману Стивена Кинга и может сыграть в нём главную роль
сегодня в 05:47
Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области
сегодня в 05:34
"Я закончил": Фёдор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры
сегодня в 05:27
ТАСС / Евгений Биятов / POOL