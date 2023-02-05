"Я закончил": Фёдор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры
Фёдор Емельяненко заявил, что будет тренировать бойцов после завершения карьеры
Российский боец ММА Фёдор Емельяненко поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры, и заявил, что после её окончания будет тренировать спортсменов.
Фёдор Емельяненко завершил карьеру на турнире Bellator 290. Видео © Twitter / SHOWTIME SPORTS
"Теперь я буду с ребятами, тренировать их. Я закончил. Спасибо всем", — сказал Емельяненко после окончания последнего боя в карьере, положив на канвас свои перчатки.
Как ранее рассказывал Лайф, Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе. Этот поединок стал последним в карьере российского спортсмена, которая продолжалась более 22 лет.
Twitter / SHOWTIME SPORTS