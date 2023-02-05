"Я закончил": Фёдор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры, и заявил, что после её окончания будет тренировать спортсменов.

Фёдор Емельяненко завершил карьеру на турнире Bellator 290. Видео © Twitter / SHOWTIME SPORTS

"Теперь я буду с ребятами, тренировать их. Я закончил. Спасибо всем", — сказал Емельяненко после окончания последнего боя в карьере, положив на канвас свои перчатки.