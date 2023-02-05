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5 февраля, 05:47

Ди Каприо будет продюсером фильма по роману Стивена Кинга и может сыграть в нём главную роль

Deadline: Леонардо Ди Каприо станет продюсером фильма по роману Стивена Кинга "Билли Саммерс"

Известный американский актёр Леонардо Ди Каприо станет продюсером фильма по роману Стивена Кинга "Билли Саммерс", права на экранизацию которого приобрела Warner Bros. Pictures. Об этом сообщает Deadline.

Продюсировать фильм будет компания, которая принадлежит Ди Каприо, а режиссёром картины может выступить Джеффри Джейкоб Абрамс. В этом случае актёр может получить ещё и главную роль в ленте. Сценарием займутся Эд Цвик и Маршалл Херсковиц. Изначально планировалось, что экранизация станет сериалом, однако впоследствии было принято решение выпустить полнометражный фильм.

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ТАСС / Rodrigo Reyes Marin / ZUMA Wire

Артур Белкин

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