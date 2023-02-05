Ди Каприо будет продюсером фильма по роману Стивена Кинга и может сыграть в нём главную роль

Известный американский актёр Леонардо Ди Каприо станет продюсером фильма по роману Стивена Кинга "Билли Саммерс", права на экранизацию которого приобрела Warner Bros. Pictures. Об этом сообщает Deadline .

Продюсировать фильм будет компания, которая принадлежит Ди Каприо, а режиссёром картины может выступить Джеффри Джейкоб Абрамс. В этом случае актёр может получить ещё и главную роль в ленте. Сценарием займутся Эд Цвик и Маршалл Херсковиц. Изначально планировалось, что экранизация станет сериалом, однако впоследствии было принято решение выпустить полнометражный фильм.