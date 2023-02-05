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5 февраля, 05:34

Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло вместе с редактором ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и съёмочной группой Первого канала попали под обстрел украинских силовиков.

По данным ТАСС, атака случилась в тот момент, когда Меняйло, Гаджибалаев и корреспонденты посещали позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики военных. Глава Северной Осетии приехал передать им необходимую гуманитарную помощь.

В результате произошедшего пострадавших и жертв нет. После первого удара Меняйло вместе с корреспондентами и нашими военными укрылись в блиндаже, который получил некоторые повреждения. В настоящий момент журналисты и глава республики находятся в безопасности.

ВСУ дважды за вечер обстреляли Белгородскую область

ВСУ дважды за вечер обстреляли Белгородскую область

Накануне ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. В результате пострадали два жилых дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В ходе поисково-спасательных работ тело мужчины извлекли из-под завалов одного из обстрелянных домов. Что же касается здания, оно получило серьёзные повреждения, обвалилась часть кровли.

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Светлана Оперук

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