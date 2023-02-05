Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло вместе с редактором ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и съёмочной группой Первого канала попали под обстрел украинских силовиков.
По данным ТАСС, атака случилась в тот момент, когда Меняйло, Гаджибалаев и корреспонденты посещали позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики военных. Глава Северной Осетии приехал передать им необходимую гуманитарную помощь.
В результате произошедшего пострадавших и жертв нет. После первого удара Меняйло вместе с корреспондентами и нашими военными укрылись в блиндаже, который получил некоторые повреждения. В настоящий момент журналисты и глава республики находятся в безопасности.
Накануне ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. В результате пострадали два жилых дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В ходе поисково-спасательных работ тело мужчины извлекли из-под завалов одного из обстрелянных домов. Что же касается здания, оно получило серьёзные повреждения, обвалилась часть кровли.
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