Глава Северной Осетии Меняйло и журналисты попали под обстрел ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло вместе с редактором ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и съёмочной группой Первого канала попали под обстрел украинских силовиков.

По данным ТАСС, атака случилась в тот момент, когда Меняйло, Гаджибалаев и корреспонденты посещали позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики военных. Глава Северной Осетии приехал передать им необходимую гуманитарную помощь.

В результате произошедшего пострадавших и жертв нет. После первого удара Меняйло вместе с корреспондентами и нашими военными укрылись в блиндаже, который получил некоторые повреждения. В настоящий момент журналисты и глава республики находятся в безопасности.