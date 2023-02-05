Александр Емельяненко поблагодарил брата Фёдора после завершения карьеры

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своему родному брату Фёдору, который объявил о завершении спортивной карьеры после поединка с американцем Райаном Бейдером.

Напомним Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе, который прошёл в ночь на 5 февраля. Этот поединок стал последним в карьере российского спортсмена, которая продолжалась более 22 лет. Всего Фёдор Емельяненко одержал 40 побед при семи поражениях.