Александр Емельяненко поблагодарил брата Фёдора после завершения карьеры
Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своему родному брату Фёдору, который объявил о завершении спортивной карьеры после поединка с американцем Райаном Бейдером.
"Последний Император! Спасибо за всё, брат!" — написал Емельяненко-младший.
Напомним Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе, который прошёл в ночь на 5 февраля. Этот поединок стал последним в карьере российского спортсмена, которая продолжалась более 22 лет. Всего Фёдор Емельяненко одержал 40 побед при семи поражениях.
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