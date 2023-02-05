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5 февраля, 06:24

Александр Емельяненко поблагодарил брата Фёдора после завершения карьеры

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своему родному брату Фёдору, который объявил о завершении спортивной карьеры после поединка с американцем Райаном Бейдером.

"Последний Император! Спасибо за всё, брат!" — написал Емельяненко-младший.

"Я закончил": Фёдор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры

"Я закончил": Фёдор Емельяненко рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Напомним Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе, который прошёл в ночь на 5 февраля. Этот поединок стал последним в карьере российского спортсмена, которая продолжалась более 22 лет. Всего Фёдор Емельяненко одержал 40 побед при семи поражениях.

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Telegram / АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Артур Белкин

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