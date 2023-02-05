США утрачивают эффективность своих методов воздействия на другие страны, заявили в Турции
Sabah: У США остался последний козырь — язык угроз, но и он утрачивает свою эффективность
У Соединённых Штатов остался последний козырь — язык угроз, но и он постепенно перестаёт быть эффективным. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.
"Внешняя политика США, ознаменовавшая собой прошедшее столетие, в последние годы теряет импульс... Самое большое доказательство в поддержку этого тезиса состоит в том, что у Вашингтона, который при каждом удобном случае гордится своей мягкой силой, теперь осталась только одна козырная карта — язык угроз", — говорится в публикации.
На протяжении многих лет США применяли множество вариантов воздействия — от односторонних санкций до международной изоляции, военных оккупаций и госпереворотов. Причём под некоторые из этих методов попала и Турция. И если раньше они имели какой-то успех, то после попытки госпереворота в июле 2016 года Вашингтон столкнулся с совершенно другой Анкарой. Как указывается в статье, именно поэтому американские власти часто используют язык угроз и условий в отношении Турции, "поскольку другого оружия в их руках нет".
"Типа "не сделаешь — не дадим, не закончишь — заплатишь". Эту формулировку мы часто видели, когда российские ЗРК С-400 были куплены. <...> Недавно карта угроз снова стала активной из-за [американских истребителей] F-16, которые хочет Турция", — подчеркнули в издании.
И когда же сделка о поставке этих истребителей дошла до стадии одобрения в Конгрессе, американские сенаторы заявили, что продажа состоится в случае одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Затем же Турция назвала такие попытки США тщетными, отметив, что республика рассматривает и другие альтернативы и развитие собственных возможностей.
"Пока это видение существует в Турции, нас не напугать никакими угрозами", — добавили в материале.
Ранее в Турции призвали США "убрать грязные руки" от страны. Как подчеркнул глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, ежедневно американский посол придумывает всё новые и новые способы, как бы ещё навредить республике.
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