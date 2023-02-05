Нетаньяху заявил, что нашёл компромисс с Путиным по интересам на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу LCI заявил, что достиг компромисса с президентом России Владимиром Путиным относительно интересов двух стран на Ближнем Востоке.

"Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое", — отметил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, компромисс служит интересам Израиля и при этом не угрожает российским интересам. Он добавил, что таким образом лидеры двух стран "решили оставить друг друга в покое".