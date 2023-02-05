Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 07:22

Нетаньяху заявил, что нашёл компромисс с Путиным по интересам на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу LCI заявил, что достиг компромисса с президентом России Владимиром Путиным относительно интересов двух стран на Ближнем Востоке.

"Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое", — отметил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, компромисс служит интересам Израиля и при этом не угрожает российским интересам. Он добавил, что таким образом лидеры двух стран "решили оставить друг друга в покое".

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружения на Украину

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружения на Украину

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что может стать посредником в переговорах по украинскому кризису, если получит обращение от "всех заинтересованных сторон".

Обложка ©

ТАСС / EPA / RONEN ZVULUN / POOL

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров