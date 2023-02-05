Опрос показал, кого сильнее раздражают "психологини" и "авторки"

Современные феминитивы по типу режиссёрка, авторка и психологиня вызывают отрицательные эмоции у 63% россиян, но в большинстве случаев они раздражают женщин, чем мужчин. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи граждан России.

"Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, среди женщин: 67% из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 74% никогда не употребляют в речи", — говорится в сообщении.

Как объяснили респонденты, которым не нравятся такие феминитивы, эти слова "режут ухо", "звучат пренебрежительно и оскорбительно", по их мнению, таким образом люди только "коверкают русский язык" и вовсе нужно уделять меньше внимания полу специалиста. Положительно воспринимают только 4% респондентов. Они аргументировали своё мнение так: если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочие, почему не быть режиссёрше и авторше.

При этом, как оказалось, каждый пятый нейтрально относится к таким феминитивам. Они видят лишь два варианта развития этой ситуации: либо русский язык их примет, либо они уйдут в небытие. Тем временем в устной и письменной речи новые феминитивы применяют 3% россиян наравне с другими существительными и 19% — исключительно в шутливой или саркастичной манере.