Главный тренер ХК "Спартак" Игорь Гришин подал в отставку
Главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Игорь Гришин покинул пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба столичного клуба.
"Я благодарен руководству ХК "Спартак" за возможность поработать на самом высоком уровне, в команде КХЛ. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду. И, конечно, от всей души благодарю наш коллектив, игроков, тренеров, персонал и менеджеров. В ХК "Спартак" много молодых талантливых ребят, и я рад продолжить работу с ними в системе клуба", — отметил Гришин.
Специалист останется в системе красно-белых и уже в ближайшее время прибудет в расположение ХК "Химик". Исполнять обязанности главного тренера "Спартака" будет Алексей Заварухин. Добавим, что сейчас москвичи идут на девятом месте Западной конференции КХЛ, проиграв последние четыре матча.
Ранее же Лайф рассказывал, что нижегородское "Торпедо" переиграло соперников из минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2.
ХК "Спартак"