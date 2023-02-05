Главный тренер ХК "Спартак" Игорь Гришин подал в отставку

"Я благодарен руководству ХК "Спартак" за возможность поработать на самом высоком уровне, в команде КХЛ. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду. И, конечно, от всей души благодарю наш коллектив, игроков, тренеров, персонал и менеджеров. В ХК "Спартак" много молодых талантливых ребят, и я рад продолжить работу с ними в системе клуба", — отметил Гришин.