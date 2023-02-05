В Бурятии четырёхмесячная девочка погибла при пожаре в жилом доме

При пожаре в жилом доме в Тарбагатайском районе Бурятии погиб четырёхмесячный ребёнок. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"При тушении пожара внутри было обнаружено тело четырёхмесячного ребёнка. По данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — указали в ведомстве.

В сгоревшем доме проживала женщина с сожителем и пятью малолетними детьми. В субботу взрослые ушли пить алкоголь к соседям. Двое детей в это время были у знакомых, а трое оставались дома (с затопленной печью).

В какой-то момент одному из детей стало жарко и он решил вылить воды в печь. Несовершеннолетний плеснул жидкость из бутылки, которая оказалась бензином. Из печи вырвалось пламя и подожгло деревянные конструкции дома. Два ребёнка успели выбежать на улицу, а их маленькая сестра погибла. Оставшихся детей у семьи изъяли органы опеки и попечительства.