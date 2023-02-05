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5 февраля, 07:58

Компания Lobaev Arms в феврале вдвое увеличит производство винтовок

В феврале компания Lobaev Arms в два раза увеличит производство винтовок, а в апреле ещё вдвое. Об этом рассказал основатель предприятия Владислав Лобаев.

"У нас очень серьёзное расширение: в два раза с февраля будет увеличен выпуск винтовок, потом с апреля ещё в два раза", — заявил он в эфире телеканала "Звезда".

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Ранее Лайф писал о том, что предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооружённых сил Индии.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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