Компания Lobaev Arms в феврале вдвое увеличит производство винтовок
В феврале компания Lobaev Arms в два раза увеличит производство винтовок, а в апреле ещё вдвое. Об этом рассказал основатель предприятия Владислав Лобаев.
"У нас очень серьёзное расширение: в два раза с февраля будет увеличен выпуск винтовок, потом с апреля ещё в два раза", — заявил он в эфире телеканала "Звезда".
Ранее Лайф писал о том, что предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для Вооружённых сил Индии.
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