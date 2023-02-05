Компания Lobaev Arms в феврале вдвое увеличит производство винтовок

В феврале компания Lobaev Arms в два раза увеличит производство винтовок, а в апреле ещё вдвое. Об этом рассказал основатель предприятия Владислав Лобаев.

"У нас очень серьёзное расширение: в два раза с февраля будет увеличен выпуск винтовок, потом с апреля ещё в два раза", — заявил он в эфире телеканала "Звезда".