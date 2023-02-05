Врач дал несколько советов, как сохранить позвоночник здоровым
Невролог Шарифов посоветовал не класть ногу на ногу ради здоровья позвоночника
Одним из гарантов здоровья всего организма является крепкий позвоночник, болезни которого могут развиваться постепенно. При этом обратить внимание на возможные проблемы нужно уже при первых болях и симптомах. Об этом Лайфу рассказал невролог клиники МЕДСИ на Ленинской Слободе Руслан Шарифов.
Чтобы избежать проблем с позвоночником, он призвал придерживаться нескольких несложных правил: не класть ногу на ногу, ограничить стрессы и переохлаждение, уменьшить рычаги при поднятии или переносе тяжестей, отказаться от нездорового питания, пользоваться ортопедическим матрасом и подушкой и заниматься лечебной зарядкой и гимнастикой.
При этом незамедлительно стоит обратиться к врачу, если человек сталкивается со следующими проблемами:
- постоянные умеренные боли в спине более трёх дней подряд;
- боль в спине, возникающая периодически в течение определённого времени;
- боль в спине при длительном нахождении в положении сидя или стоя;
- боль в спине при физической нагрузке;
- постоянная, но несильная боль в определённом месте спины;
- боль в ночное время суток;
- боли с онемением конечностей;
- сильная острая боль.
"Не откладывайте любое заболевание позвоночника, так как в дальнейшем это приводит к уже необратимым изменениям в межпозвоночных дисках и телах позвонков. В большинстве случаев справиться с заболеванием позвоночника удаётся консервативными методами", — заметил специалист.
В свою очередь, комплексное лечение проблем с позвоночником включает в себя медикаментозную терапию, лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, иглорефлексотерапию и мануальную, уточнил эксперт.
Ранее врач-онколог Михаил Федянин рассказал, что самостоятельно определить рак можно при опухолях на коже. Однако в любом случае необходимо проходить регулярное обследование.
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