Тела ещё двух погибших извлекли из-под завалов обстрелянного ВСУ дома в Донецке

В Донецке из-под завалов обстрелянного ВСУ дома извлекли тела ещё двух погибших. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Таким образом, общее количество жертв увеличилось до четырёх.

"Из-под завалов извлекли тела женщины 1993 года рождения и мужчины 1989 года рождения", — сказано в сообщении центра в телеграм-канале.

Ранее под завалами жилой многоэтажки были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом информировало МЧС республики.