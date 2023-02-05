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5 февраля, 08:21

Тела ещё двух погибших извлекли из-под завалов обстрелянного ВСУ дома в Донецке

В Донецке из-под завалов обстрелянного ВСУ дома извлекли тела ещё двух погибших. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Таким образом, общее количество жертв увеличилось до четырёх.

"Из-под завалов извлекли тела женщины 1993 года рождения и мужчины 1989 года рождения", — сказано в сообщении центра в телеграм-канале.

Пять человек могут находиться под завалами обстрелянного ВСУ дома в Донецке

Пять человек могут находиться под завалами обстрелянного ВСУ дома в Донецке

Ранее под завалами жилой многоэтажки были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом информировало МЧС республики.

Напомним, 4 февраля украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, были зафиксированы прилёты по жилым домам. Мэр города Алексей Кулемзин указал, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО.

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Telegram / МЧС ДНР

Илья Суриков

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