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5 февраля, 08:44

Шольц заявил, что Путин в разговорах не угрожал ни ему, ни Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе разговоров президент России Владимир Путин не произносил каких-либо угроз в его адрес, а также в адрес страны. Об этом он рассказал в интервью Bild am Sonntag.

"Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", — отметил Шольц.

По словам канцлера, во время диалогов у него и Путина существенно отличалось видение ситуации на Украине. При этом помощь Киеву глава немецкого кабмина объяснил необходимостью Незалежной "защищаться", а каждое решение о передаче техники "тщательно взвешивалось", чтобы не увеличить градус эскалации.

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Как ранее рассказывал Лайф, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "консенсусе" с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно того, что переданное Западом оружие ВСУ не будут применять для атаки на Россию.

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Официальный сайт президента России

Артур Белкин

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