Шольц заявил, что Путин в разговорах не угрожал ни ему, ни Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе разговоров президент России Владимир Путин не произносил каких-либо угроз в его адрес, а также в адрес страны. Об этом он рассказал в интервью Bild am Sonntag.

"Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", — отметил Шольц.

По словам канцлера, во время диалогов у него и Путина существенно отличалось видение ситуации на Украине. При этом помощь Киеву глава немецкого кабмина объяснил необходимостью Незалежной "защищаться", а каждое решение о передаче техники "тщательно взвешивалось", чтобы не увеличить градус эскалации.