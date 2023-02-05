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5 февраля, 08:40

Автобус попал в смертельное ДТП на пути в курортный город Турции

Минимум 36 человек пострадали и восемь погибли в ДТП с автобусом в Турции

В Турции пассажирский автобус перевернулся на трассе в провинции Афьонкарахисар. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 36 человек и восемь погибли. Об этом сообщил телеканал TGRT.

  • Автобус, который перевернулся на трассе в Турции. Фото © Twitter / MGuzbey
    Автобус, который перевернулся на трассе в Турции. Фото © Twitter / MGuzbey
  • Спасатели, работающие на месте ДТП в Турции. Фото © Twitter / dokuz8haber
    Спасатели, работающие на месте ДТП в Турции. Фото © Twitter / dokuz8haber

Автобус, который перевернулся на трассе в Турции. Фото © Twitter / MGuzbey

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"В аварии, по первым данным, погибло восемь человек, 36 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Автобус следовал из Диярбакыра в курортный город Бодрум, расположенный на западе Турции. По данным телеканала, водитель потерял управление. На месте работают медики, пожарные, полицейские и сотрудники AFAD.

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Обложка ©

Twitter / MGuzbey

Светлана Оперук

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