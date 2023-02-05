Автобус попал в смертельное ДТП на пути в курортный город Турции
Минимум 36 человек пострадали и восемь погибли в ДТП с автобусом в Турции
В Турции пассажирский автобус перевернулся на трассе в провинции Афьонкарахисар. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 36 человек и восемь погибли. Об этом сообщил телеканал TGRT.
"В аварии, по первым данным, погибло восемь человек, 36 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Автобус следовал из Диярбакыра в курортный город Бодрум, расположенный на западе Турции. По данным телеканала, водитель потерял управление. На месте работают медики, пожарные, полицейские и сотрудники AFAD.
Ранее на Сахалине столкнулись четыре автомобиля — школьный автобус с 11 детьми в салоне, два бензовоза и легковушка. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что и стало причиной ДТП на заснеженной трассе. Пострадало в результате семь человек, в том числе пять детей.
Twitter / MGuzbey