Автобус попал в смертельное ДТП на пути в курортный город Турции

В Турции пассажирский автобус перевернулся на трассе в провинции Афьонкарахисар. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 36 человек и восемь погибли. Об этом сообщил телеканал TGRT.





"В аварии, по первым данным, погибло восемь человек, 36 человек получили ранения", — говорится в сообщении.