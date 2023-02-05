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5 февраля, 08:57

Назван гонорар Фёдора Емельяненко за последний бой в карьере

Фёдор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за последний бой в карьере

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за бой против американца Райана Бейдера на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе. Об этом пишет MMA Fighting.

По данным источника, одержавший победу Бейдер заработал немногим больше — 150 тысяч долларов без учёта бонуса за выигрыш.

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Напомним, Фёдор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе, который прошёл в ночь на 5 февраля. Этот поединок стал последним в карьере российского спортсмена, которая продолжалась более 22 лет. Всего Фёдор Емельяненко одержал 40 побед при семи поражениях. После окончания карьеры он будет тренировать бойцов из своей команды.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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