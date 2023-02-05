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5 февраля, 08:56

Стоматолог рассказала, как родительская любовь может спровоцировать кариес у малышей

Стоматолог Никитина сообщила о рисках развития кариеса у детей из-за поцелуев родителей

На сегодняшний день кариес появляется даже у самых маленьких детей, например годовалых малышей: зубы прорезаются и практически сразу разрушаются. При этом причины для такого недуга могут быть разными — от поцелуев родителей до нарушения носового дыхания. Об этом Лайфу рассказала практикующий детский стоматолог Ирина Никитина.

Ребёнок рождается со стерильной полостью рта. В первые дни происходит заселение микрофлоры. И если малыша целуют папа или бабушка с несанированной полостью рта, то патогенная микрофлора также появляется во рту у ребёнка

Ирина Никитина

Практикующий детский стоматолог

<p>Ребёнок рождается со стерильной полостью рта. В первые дни происходит заселение микрофлоры. И если малыша целуют папа или бабушка с несанированной полостью рта, то патогенная микрофлора также появляется во рту у ребёнка</p>
<p>Ребёнок рождается со стерильной полостью рта. В первые дни происходит заселение микрофлоры. И если малыша целуют папа или бабушка с несанированной полостью рта, то патогенная микрофлора также появляется во рту у ребёнка</p>

Медик указала, что кариес может развиться у малыша из-за несбалансированного питания. Например, из-за недостатка в рационе ребёнка молочных продуктов. Также необходимо давать ребёнку достаточное количество обычной питьевой воды, чтобы слюна не теряла свои защитные свойства.

К дисбактериозу может привести часто открытый рот из-за нарушения носового дыхания. Также важно поддерживать в организме ребёнка достаточный уровень витамина D и гемоглобина в крови.

Причиной кариеса у малыша может стать и некачественная гигиена полости рта, регулярное употребление сладкого, приём антибиотиков и частые кормления грудью. Стоматолог также указала, что на этот недуг влияет и проживание в регионе с низким содержанием фторида в воде.

Врач объяснил связь между кариесом и простатитом

Врач объяснил связь между кариесом и простатитом

Ранее стоматолог Юлиана Романова в беседе с Лайфом предостерегла от лечения кариеса народными методами — содой, чесноком и зубными каплями.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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