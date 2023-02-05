В Балашихе пьяный сосед зарезал мальчика, когда показывал боевые приёмы

В Балашихе 47-летний мужчина зарезал девятилетнего сына друга, когда показывал ему боевые приёмы, будучи пьяным. Об этом сообщает ГСУ СУР по Московской области.

Трагедия произошла 4 февраля. Тело мальчика с ножевым ранением груди было обнаружено в коммунальной квартире. Школьник проживал там с отцом, его мать ранее была лишена родительских прав. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и соседи.