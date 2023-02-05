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5 февраля, 09:12

В Балашихе пьяный сосед зарезал мальчика, когда показывал боевые приёмы

В Балашихе 47-летний мужчина зарезал девятилетнего сына друга, когда показывал ему боевые приёмы, будучи пьяным. Об этом сообщает ГСУ СУР по Московской области.

Трагедия произошла 4 февраля. Тело мальчика с ножевым ранением груди было обнаружено в коммунальной квартире. Школьник проживал там с отцом, его мать ранее была лишена родительских прав. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и соседи.

Многодетный уфимец зарезал сыновей и покончил с собой, жена и дочь спаслись чудом

Многодетный уфимец зарезал сыновей и покончил с собой, жена и дочь спаслись чудом

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Халясавэй Пуровского района ЯНАО 19-летний внук пришёл домой пьяным и убил свою 83-летнюю бабушку, которая начала его ругать.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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