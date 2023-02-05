В Смоленске более 30 тысяч жителей остались без отопления из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии в трёх районах Смоленска 293 жилых дома осталось без отопления и горячей воды. Всего проблема затронула 31 тысячу человек, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отключение воды связано с утечкой на улице Соболева и течью из земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистической. В зоне отключения кроме жилых домов оказалось 48 социально значимых объектов.

"Ремонтные работы проводятся силами аварийно-восстановительной бригады ПАО "Квадра – Смоленская генерация", — сказано в сообщении МЧС.

По факту коммунальной аварии начала проверку региональная прокуратура, которая оценит работу ресурсоснабжающих организаций. В ведомстве указали, что населению сделают перерасчёт начислений за коммунальные услуги.