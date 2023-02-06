В Японии дали прогноз, что ждёт Европу без российского газа

Японский журналист Кэн Кояма предупредил, что без российского газа Европе придётся туго — ЕС будет очень трудно пополнять запасы топлива. Об этом он написал в статье для издания Nihon Keizai. Автор материала напомнил, что в 2022 году мир уже столкнулся с резким ростом цен на энергоносители — следовательно, и поставки стали нестабильными. В 2023-м, по его словам, ситуация останется непредсказуемой.

"Европейские цены на газ, которые в какой-то момент взлетели почти до 600 долларов за баррель в пересчёте на нефть, упали до уровня примерно в 20% от своего пика. Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться, без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму", — отметил Кояма.

При таком сценарии дополнительные партии сжиженного природного газа, по мнению автора статьи, станут предметом конкуренции между основными странами-потребителями. Кояма допустил, что цены на энергоресурс могут снова вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки.