Украинских беженцев заподозрили в заражении немцев супербактериями

Учёные из Германии проанализировали данные общенациональных исследований и обнаружили, что начиная с марта прошлого года в местных больницах выросло количество пациентов, у которых обнаружилась устойчивость к антибиотикам последней инстанции. А это как раз время, когда в страну стали прибывать десятки тысяч беженцев с Украины.

Исследования провели учёные из Института Роберта Коха, Рурского университета и Немецкого национального справочного центра по грамотрицательным бактериям с множественной лекарственной устойчивостью. Результаты их работы представлены в издании Eurosurveillance.

По данным авторов работы, в стране стали значительно чаще фиксировать бактерии, устойчивые почти ко всем активно применяющимся антибиотикам. Это касается и карбапенемов. Такие бактерии имеют особый ген — NDM-1, их ещё называют супербактериями.

В статье учёные упоминают микроорганизм под названием Klebsiella pneumoniae, иными словами — палочка Фридлендера. Этот вид бактерий может вызывать ряд инфекций, включая пневмонию, сепсис, заражение мочевыводящих путей, менингит, бактериемию и абсцесс печени. Палочка Фридлендера нередко становится причиной внутрибольничных инфекций, вызывающих тяжёлые заболевания, тяжело поддающиеся лечению.

По данным исследований, в основном рост больничных заболеваний в Германии пришёлся на патогены, которые, видимо, привезли с собой украинские беженцы. В связи с этим учёные рекомендуют всех, кого необходимо госпитализировать, подвергать обязательному обследованию и при необходимости помещать под строгий карантин.