СМИ рассказали, как жители Германии относятся к приехавшим в страну беженцам
Bild am Sonntag: 51% жителей Германии считают, что страна приняла слишком много беженцев
Более половины жителей Германии, принявших участие в опросе, выразили мнение, что страна приняла слишком много беженцев. Об этом говорится в исследовании института INSA для немецкой газеты Bild am Sonntag.
Такое мнение высказал 51% респондентов. Обратной позиции (о том, что Германии нужно принять ещё больше беженцев) придерживаются 11% опрошенных, ещё 33% считают количество прибывших в страну людей достаточным.
Ранее Лайф рассказывал, что в Польше оштрафовали предпринимателя за "оскорбление украинцев" по национальному признаку. Примечательно, что именно он помог многим беженцам из Незалежной с жильём.
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