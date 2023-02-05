СМИ рассказали, как жители Германии относятся к приехавшим в страну беженцам

Более половины жителей Германии, принявших участие в опросе, выразили мнение, что страна приняла слишком много беженцев. Об этом говорится в исследовании института INSA для немецкой газеты Bild am Sonntag.

Такое мнение высказал 51% респондентов. Обратной позиции (о том, что Германии нужно принять ещё больше беженцев) придерживаются 11% опрошенных, ещё 33% считают количество прибывших в страну людей достаточным.