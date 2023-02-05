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5 февраля, 10:11

СМИ рассказали, как жители Германии относятся к приехавшим в страну беженцам

Bild am Sonntag: 51% жителей Германии считают, что страна приняла слишком много беженцев

Более половины жителей Германии, принявших участие в опросе, выразили мнение, что страна приняла слишком много беженцев. Об этом говорится в исследовании института INSA для немецкой газеты Bild am Sonntag.

Такое мнение высказал 51% респондентов. Обратной позиции (о том, что Германии нужно принять ещё больше беженцев) придерживаются 11% опрошенных, ещё 33% считают количество прибывших в страну людей достаточным.

В Ирландии украинских беженцев поселили в "раздевалках" с крысами

В Ирландии украинских беженцев поселили в "раздевалках" с крысами

Ранее Лайф рассказывал, что в Польше оштрафовали предпринимателя за "оскорбление украинцев" по национальному признаку. Примечательно, что именно он помог многим беженцам из Незалежной с жильём.

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Getty Images / Sean Gallup

Артур Белкин

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