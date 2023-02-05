Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 10:04

Глава Минобороны Украины Резников ответил на слухи о скорой отставке

Глава Минобороны Украины Резников — о возможной отставке: Готов к любому развитию событий

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о том, что в скором времени может покинуть пост. В интервью изданию "Украинская правда" он заявил, что "никаких разговоров" на эту тему пока не происходило.

"Я повторю свой ответ другим СМИ: каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий", — сказал журналистам Резников.

В Раде назвали имя возможного главы Минобороны Украины, который сменит Резникова

В Раде назвали имя возможного главы Минобороны Украины, который сменит Резникова

Как уже рассказывал Лайф, о возможной отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, политик может перейти на работу в Минюст Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JULIE SEBADELHA / POOL MAXPPP OUT

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров