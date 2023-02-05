Глава Минобороны Украины Резников ответил на слухи о скорой отставке
Глава Минобороны Украины Резников — о возможной отставке: Готов к любому развитию событий
Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о том, что в скором времени может покинуть пост. В интервью изданию "Украинская правда" он заявил, что "никаких разговоров" на эту тему пока не происходило.
"Я повторю свой ответ другим СМИ: каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий", — сказал журналистам Резников.
Как уже рассказывал Лайф, о возможной отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, политик может перейти на работу в Минюст Незалежной.
ТАСС / EPA / JULIE SEBADELHA / POOL MAXPPP OUT