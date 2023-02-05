Глава Минобороны Украины Резников ответил на слухи о скорой отставке

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о том, что в скором времени может покинуть пост. В интервью изданию "Украинская правда" он заявил, что "никаких разговоров" на эту тему пока не происходило.

"Я повторю свой ответ другим СМИ: каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий", — сказал журналистам Резников.