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5 февраля, 09:56

Первоклассница пришла в школу посреди ночи из-за сломанных часов

В Астане первоклассница перепутала время суток и отправилась в школу в три часа ночи

В Астане девочка перепутала время суток и отправилась в школу в три часа ночи. Ребёнка с рюкзаком заметили проезжавшие мимо люди, которые вызвали полицейских, сообщает портал Tengrinews.kz.

Очевидцы заметили девочку на улице. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / astana_sergek

Выяснилось, что несовершеннолетняя проснулась в три часа ночи, увидела, что на домашних часах уже было семь утра, оделась и пошла на занятия. По данным казахстанских пабликов, девочка учится в первом классе в школе на улице Конституции. Родители девочки о её отсутствии дома узнали уже от стражей правопорядка, их привлекли к административной ответственности.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве наряд полиции приехал к школьнику, который лизнул столб на морозе и прилип. Очевидцы вызвали скорую помощь, а так как ребёнок находился без родителей, то по вызову прибыли ещё и стражи порядка.

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Кадр из видео Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / astana_sergek

Наталья Исакова

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