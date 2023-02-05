Newsweek: 43% американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена намеренно
В США почти половина граждан считают, что в доме и бывшем офисе президента Джо Байдена умышленно хранились секретные документы. Таковы результаты опроса компании Redfield & Wilton Strategies, который проводился по заказу Newsweek.
Издание предполагает, что теперь американский лидер может столкнуться с проблемой доверия от жителей. Согласно опросу, 43% респондентов считают, что Байден или его сотрудники "возможно, умышленно хранили" эти документы. Ещё 34% указали, что это могло произойти по ошибке, а у 23% нет мнения на этот счёт.
Причём 65% опрошенных считают, что обыски ФБР на объектах недвижимости президента — это правильная мера. А 42% респондентов убеждены, что вся тема с найденными секретными документами "раздута".
Всего в опросе приняло участие полторы тысячи жителей США. Исследование проводили в период с 28 по 29 января 2023 года.
Ранее Лайф сообщал о том, что в аналитическом центре в Вашингтоне были найдены секретные документы, которые относились к временам вице-президентства Джо Байдена. Сам он был удивлён данной находке. После этого нашли ещё одну партию, а затем документы обнаружили и в его доме. Через неделю Минюст США сообщил ещё об одной такой находке.
Wikipedia / Gage Skidmore