Newsweek: 43% американцев считают, что секретные документы хранились у Байдена намеренно

В США почти половина граждан считают, что в доме и бывшем офисе президента Джо Байдена умышленно хранились секретные документы. Таковы результаты опроса компании Redfield & Wilton Strategies, который проводился по заказу Newsweek.

Издание предполагает, что теперь американский лидер может столкнуться с проблемой доверия от жителей. Согласно опросу, 43% респондентов считают, что Байден или его сотрудники "возможно, умышленно хранили" эти документы. Ещё 34% указали, что это могло произойти по ошибке, а у 23% нет мнения на этот счёт.

Причём 65% опрошенных считают, что обыски ФБР на объектах недвижимости президента — это правильная мера. А 42% респондентов убеждены, что вся тема с найденными секретными документами "раздута".