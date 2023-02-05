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5 февраля, 09:41

На юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу в бане

В банном клубе в Чечёрском проезде на юго-западе Москвы местный житель устроил стрельбу, в результате которой пострадал один человек. По информации Лайфа, вскоре после инцидента нарушитель спокойствия был задержан.

Пострадавшим оказался 24-летний мужчина, у которого врачи зафиксировали открытую рану брюшной стенки. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Добавим, что напавший стрелял из пистолета, а на месте ЧП правоохранители обнаружили две гильзы и четыре патрона к оружию.

В Калифорнии произошла вторая смертельная стрельба за последние дни

В Калифорнии произошла вторая смертельная стрельба за последние дни

Ранее Лайф сообщал, что 50-летний житель Азова устроил стрельбу возле торгового центра "Димбо" в Ростове-на-Дону. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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