На юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу в бане

В банном клубе в Чечёрском проезде на юго-западе Москвы местный житель устроил стрельбу, в результате которой пострадал один человек. По информации Лайфа, вскоре после инцидента нарушитель спокойствия был задержан.

Пострадавшим оказался 24-летний мужчина, у которого врачи зафиксировали открытую рану брюшной стенки. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Добавим, что напавший стрелял из пистолета, а на месте ЧП правоохранители обнаружили две гильзы и четыре патрона к оружию.