Житель Тюменской области угнал машину, потому что устал идти пешком

В Тюменской области, недалеко от деревни Карасье, задержали рецидивиста по подозрению в угоне автомобиля. Мужчина объяснил полицейским, что воспользовался чужой машиной, так как устал идти пешком, рассказали в региональном управлении МВД России.

"Находившийся за рулём ранее неоднократно судимый житель Исетского района 1992 года рождения доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе беседы с полицейскими гражданин пояснил, что устал идти пешком и поэтому решил воспользоваться чужим транспортом", — говорится в сообщении ведомства.

Из разговора с хозяином угнанного авто выяснилось, что тот не закрыл машину и оставил ключи в замке зажигания. Пока мужчина на несколько минут отходил домой, угонщик воспользовался ситуацией. Так, злоумышленнику удалось проехать на чужой машине около шести километров, после чего его задержали сотрудники ППС. В отношении рецидивиста возбуждено уголовного дело по статье "Угон", теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.