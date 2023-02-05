Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 09:39

Житель Тюменской области угнал машину, потому что устал идти пешком

В Тюменской области, недалеко от деревни Карасье, задержали рецидивиста по подозрению в угоне автомобиля. Мужчина объяснил полицейским, что воспользовался чужой машиной, так как устал идти пешком, рассказали в региональном управлении МВД России.

"Находившийся за рулём ранее неоднократно судимый житель Исетского района 1992 года рождения доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе беседы с полицейскими гражданин пояснил, что устал идти пешком и поэтому решил воспользоваться чужим транспортом", — говорится в сообщении ведомства.

Из разговора с хозяином угнанного авто выяснилось, что тот не закрыл машину и оставил ключи в замке зажигания. Пока мужчина на несколько минут отходил домой, угонщик воспользовался ситуацией. Так, злоумышленнику удалось проехать на чужой машине около шести километров, после чего его задержали сотрудники ППС. В отношении рецидивиста возбуждено уголовного дело по статье "Угон", теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пьяные сибиряки угнали трактор, чтобы сгонять за новой выпивкой

Пьяные сибиряки угнали трактор, чтобы сгонять за новой выпивкой

Ранее Лайф писал, что двое вооружённых мужчин в масках угнали почтовый фургон под Калугой. В региональном МВД по факту инцидента завели уголовное дело по статье "Разбой", злоумышленников пока не нашли.

Обложка ©

Freepik / vvoennyy

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров