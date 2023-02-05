В украинском порту Рени затонула румынская баржа с 860 тоннами пшеницы
Баржа с 860 тоннами пшеницы, которая принадлежала компании из Румынии, затонула в украинском порту Рени в Одесской области. Об этом сообщает телеканал Pro TV.
Как отметил владелец судна, инцидент произошёл в момент погрузки зерна, когда в машинное отделение начала поступать вода. Добавим, что баржа принадлежала фирме из города Костанца.
Ранее же Лайф рассказывал, что в египетский порт Сафага пришёл сухогруз PAREA, на борту которого находится 63 тысячи тонн российского зерна.
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