В украинском порту Рени затонула румынская баржа с 860 тоннами пшеницы

Баржа с 860 тоннами пшеницы, которая принадлежала компании из Румынии, затонула в украинском порту Рени в Одесской области. Об этом сообщает телеканал Pro TV.

Как отметил владелец судна, инцидент произошёл в момент погрузки зерна, когда в машинное отделение начала поступать вода. Добавим, что баржа принадлежала фирме из города Костанца.