Врач назвал болезни, о которых может говорить пелена перед глазами по утрам

Бывает, что после пробуждения зрение становится чётким только через несколько минут, но до полной фокусировки кажется, что человек смотрит сквозь пелену или матовое стекло. С чем это может быть связано, объяснил в беседе с Лайфом врач-офтальмолог центра офтальмологии "МЕДСИ на Солянке" Артём Фокин.

В большинстве случаев причиной тому является синдром сухого глаза. С ним сталкиваются люди, которые много времени проводят за компьютером, от 45% до 70% офисных работников отмечают у себя соответствующие симптомы. По словам Фокина, когда глаза открыты, слеза держится на поверхности минимум десять секунд. И во время концентрации внимания на информацию в мониторе человек забывает моргать. К тому же в офисе часто сухой воздух, что тоже негативно влияет на глаза. Особенно часто синдром проявляется в отопительный сезон и жарким летом, когда используются кондиционеры. В результате слёзная плёнка теряет свойства и быстро испаряется с поверхности глаза.

"Когда мы закрываем глаза, ложась спать, между веками и поверхностью глаза слёзная плёнка остаётся очень тонкой. Наутро мы можем обнаружить, что веки как бы прилипли к глазу и их тяжело открыть. Во внутренних уголках глаз при этом может наблюдаться белое отделяемое", — объяснил врач.

В этом случае можно воспользоваться увлажняющими каплями, делать частые перерывы при работе за монитором и увлажнять воздух. Но иногда ощущение пелены по утрам указывает на ряд заболеваний и патологических состояний. Так, подобные признаки могут говорить о катаракте или помутнении хрусталика. Это медленно прогрессирующее заболевание, поэтому и пелена появляется постепенно и увеличивается с каждым месяцем.

Кроме того, невозможность ясно видеть по утрам может появляться из-за острого приступа глаукомы, когда происходит резкий подъём внутриглазного давления. В этом случае пелена сопровождается болью в глазу. Причиной могут быть также воспаление зрительного нерва, что приводит к снижению зрения и появлению затуманивания, сахарный диабет при больших колебаниях уровня глюкозы в крови, мигрень — тёмная пелена перед глазами нередко предшествует приступу, после зрение восстанавливается.

Повлиять на зрение могут гипертония, вегетососудистая дистония, гипотония, атеросклероз и анемия. Причём в этих случаях пелена на глазах сопровождается головной болью и общей слабостью во всём организме. После улучшения всего состояния "матовое стекло" пропадает. Мутность в глазах появляется и при приёме антидепрессантов, оральных контрацептивов, антихолинергических лекарств, кортикостероидных препаратов.

Точную причину затуманивания по утрам поможет выяснить врач-офтальмолог. Специалист во время тщательного осмотра выявит проблему и назначит правильное лечение, подчеркнул Фокин.