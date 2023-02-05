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5 февраля, 09:51

Захарова усомнилась в адекватности Борреля из-за слов об отправке военных ЕС на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в адекватности главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что страны ЕС не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте.

"У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран – членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что отправка европейских военных в Незалежную началась задолго до 2022 года.

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Ранее Мария Захарова назвала ложью заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы нежелании России вести переговоры с Украиной. По её словам, РФ говорила о данном намерении неоднократно.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков

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