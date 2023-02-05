Захарова усомнилась в адекватности Борреля из-за слов об отправке военных ЕС на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в адекватности главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что страны ЕС не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте.

"У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран – членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что отправка европейских военных в Незалежную началась задолго до 2022 года.