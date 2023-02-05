Сенатор Пушков заявил, что у Европы никогда не было военного суверенитета

Европа никогда не имела военного суверенитета. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Военного суверенитета у Европы никогда и не было: военные вопросы с 1949 года находятся в ведении НАТО, то есть в основном США, которые покрывают три четверти бюджета альянса и имеют систему военных баз в Европе", — отметил он.

Пушков также напомнил, что в конце 1980-х обсуждалась идея создания Вооружённых сил ЕС — "Европейской опоры НАТО", однако эти планы не были реализованы. Сенатор подчеркнул, что военный суверенитет Евросоюза невозможен при участии в Североатлантическом альянсе практически всех государств, входящих в ЕС. Пушков считает, что это является "политической химерой".

Кроме того, штаб "европейской опоры НАТО" оказался бы в острых противоречиях с военно-командными структурами организации. Её работа не вызвала бы ничего у Вашингтона, кроме раздражения и желания прикрыть альянс за ненадобностью и за дублирование функций, подчеркнул Пушков. По его мнению, Евросоюз уже не является самостоятельным игроком на мировой арене, это подтвердил в том числе конфликт на Украине. Сенатор убеждён, что ЕС всё больше теряет субъектность во внешней политике, а его структуры превращаются в европейское отделение Госдепартамента США.

"Зачем в этих условиях Европе своя армия? Какой несуществующий суверенитет она призвана воплощать? Судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на этих эфемерных планах", — подчеркнул Пушков.