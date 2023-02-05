Трамп-младший высмеял Байдена после атаки США на китайский аэростат
Сын бывшего американского президента Дональд Трамп – младший высмеял нынешнего лидера Штатов Джо Байдена после того, как США применили военную силу против китайского гражданского беспилотного аэростата.
Скриншот картинки, которую создал Трамп-младший с изображением Байдена и якобы его цитатой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / donaldjtrumpjr
"Дождись, пока вражеский воздушный шар закончит миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбивайте его над глубокими водами, чтобы достать обломки. Джо Цзы", — говорится на картинке.
В посте Трамп-младший отметил, что на самом деле Байден такого не говорил, но, "похоже, сделал это".
Напомним, накануне США атаковали в небе над Южной Каролиной аэростат, попавший в их воздушное пространство. МИД КНР выразил недовольство и протест из-за этого. А глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные сбили аэростат по поручению Байдена. По словам министра, китайский зонд использовался для наблюдения за американскими стратегическими объектами.
Shutterstock