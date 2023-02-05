Трамп-младший высмеял Байдена после атаки США на китайский аэростат

Сын бывшего американского президента Дональд Трамп – младший высмеял нынешнего лидера Штатов Джо Байдена после того, как США применили военную силу против китайского гражданского беспилотного аэростата.

Скриншот картинки, которую создал Трамп-младший с изображением Байдена и якобы его цитатой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / donaldjtrumpjr

"Дождись, пока вражеский воздушный шар закончит миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбивайте его над глубокими водами, чтобы достать обломки. Джо Цзы", — говорится на картинке.