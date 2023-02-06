Лайф узнал о бизнесе и происхождении российской "свахи миллионеров" Ланы Ланской

После того как на покой ушёл широко известный в нулевых Петя Листерман, который знакомил богачей с молодыми красотками, этим рынком правит загадочная Лана Ланская. Лайф узнал некоторые подробности о её происхождении и бизнесе, читайте об этом в нашем материале.

Гламурная блондинка активно проплачивает рекламу и набирает подписчиков в соцсетях, при этом тщательно скрывает свою биографию. Себя она называет не иначе как "свахой миллионеров" и заявляет, что у неё своё агентство, клиентами которого становятся успешные бизнесмены, политики, инвесторы, спортсмены и деятели искусств.

По словам Ланской, невест подбирают по неким критериям. Если они не подходят, девушкам предлагают пройти вебинары от Ланской. Так, один из курсов стоит 35 тысяч рублей. А ещё Ланская зарабатывает на семинарах. Например, под названием "Как получать доход один миллион рублей из любой точки мира без вложений за два месяца".

Как узнал Лайф, на самом деле под именем Лана Ланская скрывается 47-летняя Светлана Рожнова. Товарный знак "Лана Ланская" принадлежит многопрофильной компании "Офи", которую Рожнова основала десять лет назад. Финансовые показатели бизнеса ни разу не публиковались. Фирма зарегистрирована в двухкомнатной квартире монолитно-кирпичного дома на улице Воротынской в спальном районе Москвы Куркино. Эту квартиру в 2002 году купил работник украинского НИИ радиотехнических измерений харьковчанин Николай Луценко — отец Ланской-Рожновой, она её продала через несколько лет. А мать Ланской, харьковчанка Мария Луценко, в конце нулевых купила просторную квартиру в только что построенном премиальном жилом комплексе "Кутузовская Ривьера" на Нежинской улице в Москве. В 2016 году Ланская-Рожнова получила это жильё как наследство. Стоимость — до 100 миллионов рублей.