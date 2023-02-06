Лайф узнал о бизнесе и происхождении российской "свахи миллионеров" Ланы Ланской
После того как на покой ушёл широко известный в нулевых Петя Листерман, который знакомил богачей с молодыми красотками, этим рынком правит загадочная Лана Ланская. Лайф узнал некоторые подробности о её происхождении и бизнесе, читайте об этом в нашем материале.
Гламурная блондинка активно проплачивает рекламу и набирает подписчиков в соцсетях, при этом тщательно скрывает свою биографию. Себя она называет не иначе как "свахой миллионеров" и заявляет, что у неё своё агентство, клиентами которого становятся успешные бизнесмены, политики, инвесторы, спортсмены и деятели искусств.
По словам Ланской, невест подбирают по неким критериям. Если они не подходят, девушкам предлагают пройти вебинары от Ланской. Так, один из курсов стоит 35 тысяч рублей. А ещё Ланская зарабатывает на семинарах. Например, под названием "Как получать доход один миллион рублей из любой точки мира без вложений за два месяца".
Продавцы "лохматого золота": Как Лана Ланская сводит миллионеров с красотками и сколько зарабатывает
Как узнал Лайф, на самом деле под именем Лана Ланская скрывается 47-летняя Светлана Рожнова. Товарный знак "Лана Ланская" принадлежит многопрофильной компании "Офи", которую Рожнова основала десять лет назад. Финансовые показатели бизнеса ни разу не публиковались. Фирма зарегистрирована в двухкомнатной квартире монолитно-кирпичного дома на улице Воротынской в спальном районе Москвы Куркино. Эту квартиру в 2002 году купил работник украинского НИИ радиотехнических измерений харьковчанин Николай Луценко — отец Ланской-Рожновой, она её продала через несколько лет. А мать Ланской, харьковчанка Мария Луценко, в конце нулевых купила просторную квартиру в только что построенном премиальном жилом комплексе "Кутузовская Ривьера" на Нежинской улице в Москве. В 2016 году Ланская-Рожнова получила это жильё как наследство. Стоимость — до 100 миллионов рублей.
Ранее Лайф рассказывал, как известная российская балерина Анастасия Волочкова вновь дала повод для разговоров и сплетен. На этот раз она попала в скандал с уральской свахой.
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