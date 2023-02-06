Начинается с QR-кода: Россиян предупредили о новом опасном методе мошенников

В Центробанке заявили о появлении в России новой схемы мошенничества. Как рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев, аферисты стали размещать в публичных местах QR-коды. С них и начинается преступная схема.

"Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате", — сказал Зубарев в интервью газете "Известия".

После перехода по QR-коду человек может стать жертвой обмана: он попадает в чат-бот, который предлагает ему получить якобы положенную выплату. Жертв завлекают пособиями для социально незащищённых, выплатами студентам и семьям с детьми. А чтоб обещанные деньги получить, нужно отправить личные финансовые данные. На самом деле эта информация будет использована для хищения денег с карты.

Зубарев уточнил, что такие коды-приманки размещают на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках и в других общественных местах. Боты похожи на сервисы официальных ведомств, поэтому сразу вызывают доверие у пользователей.