"Это прекрасно": Опубликовано видео, как Tesla Cybertruck поворачивает всеми колёсами

В Сети появилось видео с одной из самых необычных функций пикапа Tesla Cybertruck от компании Илона Маска — поворотом с задействованием не только передних, но и задних колёс. Ролик появился на ютуб-портале Electrek.

"У меня видео с Cybertruck, реализующей функцию поворота с отклонением четырёх колёс. И позвольте заметить, что это прекрасно!" — комментирует эти кадры автор ютуб-канала InvestorX.

Ожидается, что такая система будет частью базовой комплектации электрического пикапа. Tesla ещё в 2021 году заявила о планах оснастить Cybertruck подобной возможностью, чтобы авто могло круто разворачиваться, несмотря на большие габариты. Правда, когда машина доедет до покупателей, по-прежнему не ясно. Компания всё время отодвигает сроки презентации электропикапа на рынке.