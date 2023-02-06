Нужны не только деньги: Раскрыты требования Украины к Израилю

Власти Украины в преддверии визита руководителя МИД Израиля Эли Коэна заявили, что хотят услышать публичное осуждение российских действий. А также Киев планирует получить большой кредит. Об этом сообщает портал Walla.



Ссылаясь на украинские и израильские источники, автор материала пишет, что список требований уже направлен Израилю. Сумма запрашиваемого кредита составляет 500 миллионов долларов. К тому же Украина требует, чтобы Израиль поддержал "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского. Он предполагает вывод российских войск за пределы территории, которую Украина считает своей.

Также Киев ждёт от Израиля помощи с лечением сотен солдат и мирных жителей, которые получили травмы во время боевых действий. Есть и ещё требование: Украине нужна помощь в создании новой системы оповещения о воздушной атаке, что было обещано израильским кабмином. Подразумевается, что выполнение этих условий будет означать искренность намерений Израиля по отношению к Украине.