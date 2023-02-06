Удар на встречке: Ещё одна авария с участием Porsche унесла жизни трёх человек
Под Ивановом трое погибли при столкновении KIA и Porsche Cayenne
Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"
Смертельная авария произошла на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Об этом сообщили в УМВД России по Ивановской области. Столкнулись автомобили KIA и Porsche Cayenne. Первый выехал на встречную полосу.
Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"
Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"
Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"
"В корейской иномарке было три человека, все они погибли", — пишет пресс-служба ведомства в официальном паблике соцсети "ВКонтакте".
За сутки это уже вторая авария с участием автомобиля Porsche. В первой погибла девушка. Иномарка, судя по всему, на огромной скорости вылетела с трассы под Тюменью и врезалась в дерево. Осталась груда металлолома.