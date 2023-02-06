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5 февраля, 22:02

Удар на встречке: Ещё одна авария с участием Porsche унесла жизни трёх человек

Под Ивановом трое погибли при столкновении KIA и Porsche Cayenne

<p>Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / <a href="https://vk.com/wall-68301160_36839" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Полиция 37"</a></p>

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

Смертельная авария произошла на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Об этом сообщили в УМВД России по Ивановской области. Столкнулись автомобили KIA и Porsche Cayenne. Первый выехал на встречную полосу.

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

"В корейской иномарке было три человека, все они погибли", — пишет пресс-служба ведомства в официальном паблике соцсети "ВКонтакте".

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За сутки это уже вторая авария с участием автомобиля Porsche. В первой погибла девушка. Иномарка, судя по всему, на огромной скорости вылетела с трассы под Тюменью и врезалась в дерево. Осталась груда металлолома.

Анатолий Симоненко

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