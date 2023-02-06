Удар на встречке: Ещё одна авария с участием Porsche унесла жизни трёх человек

Смертельная авария произошла на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Об этом сообщили в УМВД России по Ивановской области. Столкнулись автомобили KIA и Porsche Cayenne. Первый выехал на встречную полосу.

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

Автомобили KIA и Porsche Cayenne, столкнувшиеся на трассе Иваново – Фурманов в пяти километрах от областного центра. Фото © Vkontakte / "Полиция 37"

"В корейской иномарке было три человека, все они погибли", — пишет пресс-служба ведомства в официальном паблике соцсети "ВКонтакте".