Германский политик призвал выйти из военного тупика на Украине

В Германии сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван выступил за поиск дипломатического решения по ситуации на Украине. По его мнению, следует выйти из военного тупика. Об этом он сказал в интервью журналу Spiegel.

"Нам нужно выйти из военного тупика и найти дипломатическое решение", — заявил Ширдеван.

Политик считает, что необходимо надавить на Россию, чтобы она пошла на переговоры. Как полагает Ширдеван, правительство его страны могло бы сыграть в этом важную роль, объединившись, например, с Китаем и Бразилией.

"Однако оно этого не делает, потому что Свободная демократическая партия и Партия зелёных подталкивают канцлера к военным действиям", — сказал политик.

Своих коллег он обвинил в том, что некоторые из них стали лоббистами поставок оружия. Ширдеван выразил уверенность, что поставки всё большего количества вооружения приведут к "войне на истощение с риском эскалации".