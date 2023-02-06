Под Тюменью Porsche так влетел в дерево, что осталась груда металлолома

На трассе Тюмень – Нижняя Тавда произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera с номерами Свердловской области. Дорогая иномарка вылетела с трассы, опрокинулась в кювет и врезалась в дерево. Машина фактически уничтожена. Находившаяся в ней девушка погибла.

Последствия ДТП с участием Porsche Panamera под Тюменью. Видео © Telegram / УГИБДД УМВД РФ по Тюменской области

"Предварительно, в машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках. Они ехали в сторону Тюмени", — сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Тюменской области.

Девушка скончалась на месте происшествия. Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу. Одна собака погибла, о судьбе второй ничего не известно. Обстоятельства ДТП выясняются.