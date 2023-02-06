Под Тверью погибла бабушка, сыгравшая в фильме французского режиссёра

В Вышневолоцком округе Тверской области погибла пожилая женщина, которая была занята в съёмках французско-русского проекта "Встречные взгляды". Нине Андреевне Пикиной из деревни Новое Почвино было 84 года.

"Сегодня при пожаре погибла Пикина Нина Андреевна, жительница деревни Новое Почвино, которая в 84 года сыграла роль бабушки в фильме "Возрождение" французско-русского проекта "Встречные взгляды". Это был её первый кинематографический опыт", — сообщает паблик газеты "Вышневолоцкая правда" в VK.

У Пикиной остались в доме домашние животные — собака и кот. Местные жители и съёмочная группа сейчас хотят их отдать в добрые руки. В комментариях к публикации сообщается, что кота забрали волонтёры на передержку. Там же пишут, что якобы внуки умершей бабушки живут где-то по соседству, но надежды на то, что они заберут питомцев, мало.