На окраине Берлина загорелся дом престарелых

В Берлине загорелся дом престарелых, расположенный в районе Шпандау, на окраине города. Об этом сообщило радио rbb24.

По его данным, возгорание произошло в комнате, находящейся на первом этаже. На устранение пожара выехало почти сто сотрудников экстренных служб, но ещё до их прибытия медперсонал вывел большинство пациентов из учреждения. Спасатели вызволили из здания ещё восьмерых. Пока не известно, что стало причиной пожара.

Как сообщила пресс-служба берлинской пожарной службы в "Твиттере", в результате произошедшего пострадало три человека, один из них получил раны, угрожающие жизни. Огонь к настоящему моменту потушен.