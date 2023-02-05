В Москве после пожара нашли тело убитого мужчины с ножевыми ранениями

В Москве спасатели обнаружили тело мужчины со множественными ножевыми ранениями в квартире, в которой случился пожар. В обстоятельствах происшествия разбирается столичная прокуратура.





ЧП произошло в доме на 13-й Парковой улице. Помимо тела мужчины с признаками насильственной смерти из квартиры госпитализировали 85-летнего жильца. Обстоятельства случившегося контролирует Измайловская межрайонная прокуратура.