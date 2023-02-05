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5 февраля, 14:57

В Москве после пожара нашли тело убитого мужчины с ножевыми ранениями

В Москве спасатели обнаружили тело мужчины со множественными ножевыми ранениями в квартире, в которой случился пожар. В обстоятельствах происшествия разбирается столичная прокуратура.

  • Кадры из квартиры в Москве, где после пожара обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры из квартиры в Москве, где после пожара обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Кадры из квартиры в Москве, где после пожара обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры из квартиры в Москве, где после пожара обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Кадры из квартиры в Москве, где после пожара обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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ЧП произошло в доме на 13-й Парковой улице. Помимо тела мужчины с признаками насильственной смерти из квартиры госпитализировали 85-летнего жильца. Обстоятельства случившегося контролирует Измайловская межрайонная прокуратура.

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Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Артур Белкин

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