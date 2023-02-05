В Москве после пожара нашли тело убитого мужчины с ножевыми ранениями
В Москве спасатели обнаружили тело мужчины со множественными ножевыми ранениями в квартире, в которой случился пожар. В обстоятельствах происшествия разбирается столичная прокуратура.
ЧП произошло в доме на 13-й Парковой улице. Помимо тела мужчины с признаками насильственной смерти из квартиры госпитализировали 85-летнего жильца. Обстоятельства случившегося контролирует Измайловская межрайонная прокуратура.
Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в жилом доме в Тарбагатайском районе Бурятии погибла четырёхмесячная девочка.
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