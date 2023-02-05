В Иране заявили об амнистии для десятков тысяч людей, задержанных на протестах

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал амнистировать или уменьшить сроки тюремного заключения десяткам тысяч людей, которые были задержаны во время антиправительственных протестов. Об этом сообщает Associated Press.

"Указ Али Хаменеи, являющийся частью ежегодного помилования перед годовщиной Исламской революции 1979 года в Иране, появился в связи с тем, что власти ещё не сообщили, сколько людей задержали во время демонстраций", — говорится в материале агентства.

Причём те, кому предъявлены обвинения в шпионаже, могут остаться без права на амнистию. По данным СМИ, иранские тюрьмы уже переполнены не только из-за недавних протестов, но и в результате предыдущих акций. Власти также не назвали ни одного из тех, кто был помилован или приговорён к более коротким срокам. Государственное телевидение называет текущие демонстрации "бунтом, поддерживаемым иностранцами".